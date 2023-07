La Roma punta Scamacca e Sanches. Morata costa troppo anche per l’Inter

Pinto alla ricerca di un centrocampista

Se in attacco le idee della Roma sono ferme su Morata e Scamacca, a centrocampo Pinto ha messo nel mirino Renato Sanches e Nicolas Dominguez. Il portoghese al momento sembra in pole position ma per sbloccare la trattativa serve che il Paris Saint Germain apra al prestito come accaduto nella scorsa stagione con Wijnaldum. L'ex Bayern Monaco e Benfica sta ragionando sul suo futuro e dopo un'annata complicata in Francia potrebbe andare via. Il Paris Saint Germain si è rinforzato in quella zona di campo e non esclude una cessione. L'argentino invece ha già comunicato al Bologna di non voler rinnovare il contratto e contestualmente ha detto pubblicamente di voler giocare a livelli più alti: "Andrei via per ambizione personale". Il valore del cartellino è quantificato in circa 13 milioni, ma la Roma, sfruttando la scadenza vicina, potrebbe portarlo a 9-10. Nessun problema per l'ingaggio che attualmente è di un milione.