Mercato Roma, Scamacca torna in pole per l’attacco: il West Ham apre al prestito

Con Morata sempre più indirizzato verso l'Inter, la Roma è tornata con forza su Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il West Ham avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, formula che farebbe molto contenta la Roma. Scamacca, che ha già dato da diverso tempo il suo benestare alla trattativa, nella Capitale troverebbe un posto da assoluto protagonista al centro dell'attacco di Mourinho, posizione non più garantita con la maglia degli Hammers. Nell'amichevole di oggi contro il Tottenham infatti, il classe '99 è partito dalla panchina per poi subentrare nella ripresa al posto di Danny Ings. Al 77esimo minuto l'ex Sassuolo è anche andato a segno riportando il West Ham in vantaggio per 3-2 e decidendo la partita.