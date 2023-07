Baldanzi, duello di mercato tra Roma e Juventus: i bianconeri vogliono bloccarlo

Pinto è al lavoro su diversi fronti per rinforzare la rosa della Roma. Mourinho ha chiesto acquisti mirati in diverse zone di campo e uno degli obiettivi è Baldanzi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i giallorossi sono in prima fila insieme alla Juventus. I bianconeri, però, sono leggermente più avanti e Giuntoli sta lavorando per bloccare il talento azzurro e lasciarlo a Empoli fino al 2024. Il ds ne parlerà con Allegri per capire se fare subito l'operazione. Il classe 2003 piace anche all'estero: Benfica e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi su di lui.