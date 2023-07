West Ham, amichevole contro il Tottenham: Scamacca parte dalla panchina

Gianluca Scamacca resta un obiettivo della Roma, ma ad oggi è il piano B di Tiago Pinto. Sul taccuino del gm portoghese in cima alla lista c'è sempre Morata. Alvaro, però, piace anche all'Inter e l'ex Sassuolo ha dichiarato qualche giorno fa di voler tornare nella capitale. Intanto ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e continua la preparazione col West Ham. Alle ore 12 gli Hammers giocheranno contro il Tottenham in amichevole e Scamacca parte dalla panchina. Difficile pensare che sia un indizio di mercato poiché tre giorni fa è stato schierato titolare contro il Perth Glory segnando anche un gol su calcio di rigore. L'accordo tra i giallorossi e il club londinese ancora non è stato trovato. La Roma lo vorrebbe in prestito e hanno chiesto informazioni anche Milan e Juventus.