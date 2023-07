Mercato, frenata Inter-Morata: i costi dell’operazione sono ritenuti eccessivi

La telenovela Alvaro Morata non accenna placarsi. Come riportato da SkySport, nel pomeriggio andrà in scena un incontro tra l'agente dello spagnolo e la dirigenza dell'Inter per capire i reali costi dell'operazione. Come accaduto ieri con Tiago Pinto, anche per il club nerazzurro però le richieste del giocatore (5/6 milioni all'anno) e quelle dell'Atletico Madrid (21 milioni) sono ritenute eccessive. La trattativa dunque sembra al momento lontana dalla parola fine. La Roma rimane alla finestra, in attesa del parere positivo o meno dei Freidkin, e nel frattempo è tornata forte su Gianluca Scamacca visto che il West Ham avrebbe aperto ad un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (presenze e qualificazione in Champions League).