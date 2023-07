Mercato, la Roma in pressing su Renato Sanches: il PSG apre alla cessione

Continua il pressing della Roma per Renato Sanches. Il portoghese è la prima a scelta a centrocampo dei giallorossi e nelle ultime ore i contatti tra le parti sono aumentati. Secondo quanto riportato da Le Parisien il portoghese sta ragionando sul suo futuro e dopo un'annata complicata in Francia potrebbe andare via. Il Paris Saint Germain si è rinforzato in quella zona di campo e non esclude una cessione. La squadra di Luis Enrique apre alla vendita, ma aspetta l'offerta giusta. La Roma vuole prenderlo in prestito e ripetere l'operazione fatta con Wijnaldum un anno fa.