Non solo Artem Dovbyk. Il 21 giugno in casa romanista è giornata di auguri doppi. Anche Francesco 'Ciccio' Cordova compie oggi gli anni, spegnendo 82 candeline. Dopo 269 presenze e 19 gol nelle 9 stagioni (dal 1967 al 1976) in giallorosso, di cui è stato capitano e bandiera. Poi l’addio, doloroso per lui e per i tifosi, e il passaggio clamoroso alla Lazio. Che però 'non fu colpa mia', ci ha tenuto più volte a sottolineare. E così oggi la Roma lo celebra sui social: "Auguri all'ex capitano Franco Cordova che festeggia oggi 82 anni! ".

🎂 Auguri all'ex capitano Franco Cordova che festeggia oggi 82 anni!



📊 269 presenze e 19 gol in 🟨🟥 #ASRoma pic.twitter.com/jQNZ9tg6Sv — AS Roma (@OfficialASRoma) June 21, 2026