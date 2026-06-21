Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante tra le altre di Juventus, Lazio, Inter, Milan e Atalanta, si è raccontato in un'intervista a 352 Sport parlando anche del legame con Francesco Totti. Vieri ha condiviso lo spogliatoio con la leggenda della Roma in Nazionale: "E' il numero 1, è devastante. Quando gli arrivava palla, io già partivo. Si metteva in diagonale, gli arrivava la palla e te la metteva". Parole d'elogio per l'ex capitano giallorosso: "Quelli come lui sono nati col dono del numero 10, del fantasista. I fantasisti li sopporti, perché sai che ti fanno vincere la partita. Hanno quel tocco, ti mandano in porta... Lui, Baggio, Del Piero, Maradona, Ronaldinho... giocatori che non prendevano una palla tutta la partita ma poi gliene arriva una e di prima ti mettono davanti alla porta e fai gol. Che cosa gli devi dire? Grazie, nient'altro".

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