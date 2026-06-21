E' stata una stagione a dir poco travagliata per Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, sempre più in odore di addio, non è mai riuscito a entrare nelle grazie di Gasperini ed è stato vittima di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box gran parte della stagione. Solo 18 presenze complessive quest'anno con 3 gol e 2 assist per il classe '97, che compie oggi 29 anni. La Roma ha affidato ai suoi canali social il tradizionale messaggio d'auguri: "Buon compleanno, Artem!". Il futuro dell'ex Pichichi della Liga, però, sembra essere sempre più lontano della Capitale. Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci sull'interessamento del Trabzonspor ma, come evidenziato dal Corriere della Sera, un'operazione del genere sarebbe possibile solo a titolo temporaneo. Dovbyk infatti "pesa" 25 milioni sui conti giallorossi ed è complicato - se non impossibile - pensare di venderlo entro il 30 giugno. Da luglio il costo a bilancio scenderebbe a 18: l'addio definitivo, comunque, resta difficile.