La Roma femminile vince la Coppa Italia, De Rossi: “Giganti”. Mourinho applaude

Le giallorosse alzano al cielo la coppa e due tifosi d'eccezione festeggiano sui social

La Roma femminile conquista il primo trofeo della sua storia, battendo il Milan in finale ai calci di rigore. Un match batticuore nonostante lo 0-0 al 120', ma poi il gol di Bernauer ha fatto esplodere i tifosi giallorossi allo stadio, ma anche quelli da casa. E stasera ce n'erano due d'eccezione: il primo è José Mourinho, che si è complimento con le ragazze di Betty Bavagnoli su Instagram, commentando il post celebrativo della Roma: due cuori gialli e rossi, poi tanti applausi. Poche parole, tanto orgoglio. Come quello di Daniele De Rossi, che sulle stories di Instagram ha pubblicato il momento in cui le giallorosse hanno alzato la coppa. "Giganti", ha scritto l'ex capitano. "Lo ringrazio, ci è sempre stato molto vicino", ha risposto Elisabetta Bavagnoli.