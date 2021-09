La Roma fa gruppo: i giocatori a cena con Mourinho e i Friedkin – VIDEO

Lo Special One e i suoi giocatori sono a mangiare fuori per celebrare il traguardo storico delle 1000 panchine

La Roma si ritrova a cena a due passi da San Pietro. L’occasione è la festa per le 1000 panchine di José Mourinho . Un evento che accade una volta nella vita e al quale hanno voluto partecipare anche i Friedkin . Il club, presente al gran completo, ha riservato un intero ristorante a piazza Piazza Pio XI. Menù di pesce, con la supervisione del nutrizionista che tiene tutti sotto controllo a due giorni dalla partita con il CSKA Sofia .

Mourinho si è seduto al tavolo con Dan e Ryan Friedkin, mentre i giocatori sono stati divisi tu tavoli da sei e otto persone. Uno dei tavoli è composto da Pellegrini, Karsdorp, Diawara, Darboe, Veretout, Abraham, Smalling e Shomurodov. Il tavolo presidenziale è così strutturato: Dan e Ryan Friedkin, Mourinho, Sacramento, Pinto e Fienga. All'interno del locale c’è anche piano bar con una cantante. Durante la cena si sono tutti alzati in piedi per cantare “Bella Ciao” accompagnando la canzone con gli applausi. L'entusiasmo è visibile e continuano i cori e panolada con le tovaglie mentre al piano bar si continua a cantare canzoni popolari. Alcuni membri dello staff della Roma hanno rivisitato la canzone di Antonello Venditti “Ci vorrebbe un amico” con aneddoti sui vari giocatori giallorossi. All'esterno del locale aumentano i tifosi che sono un centinaio. L'uomo delle 1000 panchine, José Mourinho ha tenuto un discorso di otto minuti terminato con gli applausi dei presenti. Il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini hanno consegnato una maglia della Roma allo Special One che li ha ringraziati, abbracciandoli.