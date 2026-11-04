"Il primo tempo è stato terribile, ma nella ripresa abbiamo visto la passione e la grinta che volevamo", le sue parole

Redazione
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Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

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Bastano 45 minuti per cambiare idea. Lo sa bene Rooney, che ai microfoni di Amazon, al termine del primo tempo di United-Roma, aveva fotografato così il momento dei Red Devils: "La squadra è a pezzi". Un giudizio durissimo, arrivato dopo il doppio vantaggio giallorosso e una prima frazione da dimenticare per gli inglesi. Poi, però, il vento è cambiato. La Roma è crollata nella ripresa e lo United ha completato la rimonta, ribaltando il risultato. E anche il giudizio di Rooney si è trasformato. "Il secondo tempo è stato fantastico, hanno giocato in modo aggressivo e alla fine hanno meritato di vincere", ha ammesso l'ex attaccante inglese. Poi ha aggiunto: "Il primo tempo è stato terribile, ma nella ripresa abbiamo visto la passione e la grinta che volevamo. Il pubblico ha sostenuto la squadra con entusiasmo e si percepiva che potevano davvero vincere la partita". In appena 45 minuti è cambiato tutto: la partita, il risultato e persino il giudizio di Rooney.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

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