Travolgente 4-0 dei giallorossi all'avversario europeo, Gasp cambia uomini ma ormai il sistema di gioco è nel DNA della squadra
Ghilardi: "Tanta emozione per l'esordio in Champions. Vogliamo vincere anche col Napoli"
Grande vittoria della Roma sullo Slovan Bratislava. Un 4 a 0 che cancella parzialmente la delusione del ko con il Real. I giallorossi travolgono gli avversari, non solo confermano le sensazioni della vigilia, ma affermano di voler dire la loro anche in Europa. Oltre all'ennesima prova positiva di Hermoso, il ritorno alla forma migliore di Wesley e un elogio al gol di Pisilli con la fascia al braccio, sicuramente va fatto un applauso a Gasperini che cambia gli uomini ma non il gioco, confermando quello che dice sempre: non esistono titolari e riserve. La Roma gira, chiunque vada in campo.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7,5, Balerdi 7, Hermoso 7 (77' Koulierakis sv), Molina 7, De Roon 6,5 (77' Mancini sv), Pisilli 7, Wesley 7,5 (58' Rensch 6), Mora 5,5, Pellegrini 7,5 (52' Soulé 6,5), Malen 7,5 (58' Castro 6). All. Gasperini 7,5
IL CORRIERE DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7, Balerdi 7, Hermoso 7,5 (77' Koulierakis 6), Molina 7, De Roon 7 (77' Mancini 6), Pisilli 7,5, Wesley 7,5 (58' Rensch 6,5), Mora 6, Pellegrini 7 (52' Soulé 6,5), Malen 7 (58' Castro 6). All. Gasperini 7,5
IL MESSAGGERO
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7, Balerdi 7, Hermoso 7 (77' Koulierakis sv), Molina 6,5, De Roon 6,5 (77' Mancini sv), Pisilli 7, Wesley 7,5 (58' Rensch 6), Mora 6, Pellegrini 7 (52' Soulé 6,5), Malen 7 (58' Castro 6). All. Gasperini 7,5
IL TEMPO
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7, Balerdi 7, Hermoso 7 (77' Koulierakis sv), Molina 6,5, De Roon 6,5 (77' Mancini sv), Pisilli 7,5, Wesley 7,5 (58' Rensch 6), Mora 6, Pellegrini 6,5 (52' Soulé 6,5), Malen 7 (58' Castro 6). All. Gasperini 7,5
IL CORRIERE DELLA SERA
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7, Balerdi 6,5, Hermoso 7 (77' Koulierakis sv), Molina 6,5, De Roon 6,5 (77' Mancini sv), Pisilli 7,5, Wesley 7 (58' Rensch 6,5), Mora 6, Pellegrini 7 (52' Soulé 6,5), Malen 6,5 (58' Castro 6). All. Gasperini 7
LEGGO
Roma (3-4-2-1): Gollini 6, Ghilardi 7, Balerdi7, Hermoso 7 (77' Koulierakis sv), Molina 6,5; Pisilli 7, De Roon 6 (77' Mancini sv), Wesley 7 (58' Rensch 6) , Mora 6, Pellegrini 6,5 (52' Soulé 6,5), Malen 7 (58' Castro 6). All. Gasperini 7,5.
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