Un'altra notte da protagonista. L'eco del fischio finale si dissolve nel boato degli oltre 64 mila dell'Olimpico, testimoni di una prova maiuscola della Roma di Gian Piero Gasperini e dell'ennesima partita ispirata di Donyell Malen, il centravanti ancora una volta in copertina con i suoi numeri da capogiro aggiornati in fondo al terzo match del girone di Champions: un altro assist (per Niccolò Pisilli) e un altro gol (freddo dal dischetto) contro lo Slovan, dopo la doppietta (inutile) contro il Real Madrid e l'altro passaggio vincente per Bryan Cristante col Fenerbahce a Istanbul. Malen ha polverizzato primati che resistevano da decenni, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, scavalcando un mostro sacro come Gabriel Omar Batistuta. Sei gol in campionato e 3 in Champions. Malen è il primo giocatore giallorosso a prendere parte a un gol in ciascuna delle prime tre partite giocate in una singola edizione di Champions. Dal suo esordio in A con la Roma, il 18 gennaio, Donyell ha preso parte a 28 gol (24 reti, 4 assist) in tutte le competizioni: almeno 17 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore dei giallorossi. Il centravanti ha segnato 24 gol: meno soltanto di Harry Kane (38) nei top 5 tornei europei. Dopo la squalifica nell'ultimo turno di Serie A sabato ritornerà al Maradona, dove nella scorsa stagione segnò una doppietta.