L'olandese si conferma super. Terzo gol europeo: da quando gioca a Roma solo Kane ha segnato di più
Ghilardi: "Tanta emozione per l'esordio in Champions. Vogliamo vincere anche col Napoli"
Un'altra notte da protagonista. L'eco del fischio finale si dissolve nel boato degli oltre 64 mila dell'Olimpico, testimoni di una prova maiuscola della Roma di Gian Piero Gasperini e dell'ennesima partita ispirata di Donyell Malen, il centravanti ancora una volta in copertina con i suoi numeri da capogiro aggiornati in fondo al terzo match del girone di Champions: un altro assist (per Niccolò Pisilli) e un altro gol (freddo dal dischetto) contro lo Slovan, dopo la doppietta (inutile) contro il Real Madrid e l'altro passaggio vincente per Bryan Cristante col Fenerbahce a Istanbul. Malen ha polverizzato primati che resistevano da decenni, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, scavalcando un mostro sacro come Gabriel Omar Batistuta. Sei gol in campionato e 3 in Champions. Malen è il primo giocatore giallorosso a prendere parte a un gol in ciascuna delle prime tre partite giocate in una singola edizione di Champions. Dal suo esordio in A con la Roma, il 18 gennaio, Donyell ha preso parte a 28 gol (24 reti, 4 assist) in tutte le competizioni: almeno 17 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore dei giallorossi. Il centravanti ha segnato 24 gol: meno soltanto di Harry Kane (38) nei top 5 tornei europei. Dopo la squalifica nell'ultimo turno di Serie A sabato ritornerà al Maradona, dove nella scorsa stagione segnò una doppietta.
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