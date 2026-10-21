Un'intera squadra in gol. La Roma di Gasperini fa divertire tutti (tranne qualche gufo) e soprattutto diverte con tutti. Con la rete di ieri di Molina contro lo Slovan Bratislava salgono a undici i marcatori diversi in sole dieci partite. La figura da leone la fa Malen con nove reti. Poi Pisilli, Koné, Soulé ed Hermoso a quota due. A una marcatura invece Lulli, Mora, Cristante, De Roon, Castro e appunto Molina. In serie A, considerate le coppe, solo l'Inter ha fatto meglio con dodici. All'appello manca clamorosamente Dybala che proverà a tornare prima della sosta per mettere anche la sua firma in un registro che non fa distinzioni di ruoli o reparto. Al tiro ci arrivano tutti, anche Ghilardi che ieri poteva essere il dodicesimo cavaliere prima dell'annullamento per fuorigioco di Castro.

In cerca di gloria, ma c'è tempo, anche Mancini, Ndicka, Balerdi, Wesley, Rensch, Kouliarakis e Pellegrini. Il dato fondamentale riguarda le occasioni da rete create e quel famoso calpestamento d'area avversaria che ha fatto registrare progressi enormi rispetto alla scorsa stagione. Fatta eccezione per Como, dove la Roma ha giocato in dieci per oltre mezz'ora, la squadra di Gasp è sempre andata a segno tra campionato e Champions. E quasi sempre per almeno due volte fatta eccezione per l'1-1 contro il Fenerbahce.