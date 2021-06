La Roma cerca un cecchino: spunta l’indizio su Koopmeiners. Sale la febbre Mou

I tifosi chiamano l'olandese sui social e un compagno gli scrive un commento in italiano. Under interessa al Milan, Bianda verso il rientro, occasione Quaison

Teun Koopmeiners scala in fretta le gerarchie del mercato della Roma . Tiago Pinto è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho prima dell'inizio dell'Europeo, l'11 giugno. L'olandese ha già detto addio all'Az Alkmaar e aperto ad un trasferimento nella Capitale. La trattativa tra i club non è ancora decollata, ma sui social non è scappato ai tifosi giallorossi il commento in italiano di un suo compagno di squadra, che ha scritto "bello" sotto una foto del giocatore (era successo lo stesso prima dell'arrivo di Karsdorp). Un indizio? Si vedrà. Ma tanto è bastato a scatenare l'entusiasmo romanista. Tantissimi i commenti di tifosi che gli chiedono di andare alla Roma. Koopmeiners viene da una stagione esaltante, nella quale ha realizzato ben 15 gol in campionato. Ma la caratteristica che può fare più comodo ai giallorossi è la sua capacità di tirare i calci di punizione . Con la squadra olandese ne ha segnati cinque in tre stagioni e può diventare prezioso per la Roma, che dall'addio di Kolarov non è riuscita a trovare un degno sostituto.

La data non è ancora stata fissata, così come la sua presentazione. Quello che è certo però è che con Mourinho la Roma ha intenzione di fare le cose in grande. L'allenatore non si è ancora fatto vedere nella capitale, ma ha incontrato in questi giorni il presidente Dan Friedkin a Londra per pianificare anche il suo sbarco. Con il numero uno romanista si è parlato ovviamente anche di mercato. Nessuna plusvalenza forzata, ma servirà cedere qualche elemento. Cengiz Under, impegnato all'Europeo con la Turchia, interessa al Milan. Quaison può rappresentare un'occasione, mentre torna la passione per Nandez, che è seguito da diversi club tra cui Napoli e Lazio. Tornerà dal prestito Bianda, che ha concluso una stagione abbastanza deludente con lo Zulte Waregem (squadra belga) e non verrà riscattato. Dopo giorni in positivo, torna a calare il titolo in borsa della Roma. Oggi a piazza affari ha chiuso con un passivo superiore al 5%.