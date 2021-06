Koopmeiners, l’emoticon del compagno “spoilera” la Roma? – FOTO

Il difensore Hatzidiakos, che gioca nell'AZ Alkmaar assieme al centrocampista, si è lasciato andare ad un commento in italiano su Instagram. La risposta del mediano fa sognare i tifosi giallorossi

Basta poco ai tempi dei social per accendere la fantasia dei tifosi. Specie quando si parla di calciomercato. Per questo un semplice commento di Koopmeiners su Instagram ha già fatto brillare gli occhi ai supporters della Roma. Il mediano dell'AZ Alkmaar ha risposto con entusiasmo al messaggio del compagno di squadra Hatzidiakos. Niente di particolarmente strano, se non fosse per i chiari richiami all'Italia utilizzati dal difensore centrale. Innanzitutto, la lingua: "Bello!". Poi l'emoticon, raffigurante un gesto tipicamente italiano e romano, con cui il nostro Paese viene identificato in tutto il mondo. Segnali di come la trattativa, rivelata qualche settimana fa dallo stesso centrocampista, possa effettivamente essere a buon punto. Koopmeiners non ha utilizzato lo stesso tono, limitandosi ad un secco "Let's go!" per controbattere al greco. Uno scambio social che non ufficializza nulla ma che certamente ha già scatenato la fantasia dei tifosi giallorossi, ansiosi dei primi colpi di mercato della nuova era Mourinho. Il giocatore, convocato dall'Olanda, sarà protagonista i prossimi Europei: chissà che non possa iniziarli già da giallorosso...