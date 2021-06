Bianda torna alla Roma: niente riscatto dello Zulte Waregem

Altro flop per il difensore francese, che non ha convinto la società belga. Un altro esubero pesa sulle spalle di Tiago Pinto

Un altro flop per William Bianda, il difensore francese acquistato nel 2018 da Monchi per 6 milioni. Il giocatore, girato in prestito la scorsa estate allo Zulte Waregem, ha totalizzato quest'anno soltanto 7 presenze, rimanendo bel al di fuori della cerchia dei titolari. Il club belga non intende dunque riscattarlo, e Bianda tornerà presto a disposizione a Trigoria. Un altro nodo da sciogliere per Pinto, alle prese con i numerosi esuberi in rientro (Under, Kluivert, Florenzi tra tutti). Nel caso del difensore francese, la questione è ancora più complicata: il ds dovrà fare i conti con il consistente deprezzamento rispetto alla cifra di acquisto iniziale. Bianda è legato alla società giallorossa fino al 2023, e pesa sul bilancio 2,5 milioni: la Roma non può permettersi di venderlo a una cifra inferiore di quest'ultima. Probabile che si scelga di mandarlo ancora in prestito per evitare una fastidiosa minusvalenza.