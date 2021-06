Roma, titolo in Borsa in negativo: azioni a -5,81%

Dopo il boom dell'ultimo mese scendono le quotazioni della società giallorossa

A seguito dell'ufficialità di José Mourinho come prossimo allenatore, il titolo in Borsa della Roma aveva registrato dei rialzi importanti (+80% se si guarda ai risultati degli ultimi mesi), tanto da far presagire qualche grande investimento per il mercato o l'ingresso di qualche nuovo socio nella società della famiglia Friedkin. Alla chiusura della Borsa di oggi il titolo dei giallorossi, invece, ha subito un calo non indifferente: -5,81%. Giornata negativa anche per la Juventus che ha chiuso a -0, 65%. L'unica squadra della Serie A quotata in Borsa a chiudere in positivo è stata la Lazio che termina con un +0,96%. È possibile che questo calo sia dovuto alle voci che vorrebbero la società vicina al "delisting", cioè all’uscita dalla Borsa.