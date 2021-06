Quaison cerca squadra: contatti con Roma e Fiorentina

L'attaccante svedese, dal 1 luglio svincolato dal contratto col Mainz, potrebbe arrivare a parametro zero. Pinto lo sonda da aprile, il suo profilo piace anche a Gattuso

Si apre un'occasione in Bundesliga: Robin Quaison, in scadenza col Mainz, è alla ricerca di una nuova squadra. Per l'attaccante svedese, classe '93, quest'anno in campionato 6 reti e 3 assist in 28 presenze , non è stato previsto un rinnovo, e dal 1 luglio sarà di fatto svincolato. Il giocatore potrebbe dunque arrivare a Trigoria a parametro zero, un buon affare per le casse giallorosse, gravate dai numerosi esuberi. La Roma aveva sondato Quaison già lo scorso aprile, e l'interesse è rimasto vivo: occhio però alla concorrenza della Fiorentina, che apprezza molto il suo profilo.