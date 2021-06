Roma, Under piace al Milan: incontro in sede tra l’agente e il club rossonero

Ramadani a colloquio con Maldini e Massara per sondare la possibilità di un trasferimento per il turco, reduce da una stagione fallimentare al Leicester. Piace anche Maksimovic

Cengiz Under rientrerà alla Roma, ma sarà solo di passaggio. L'esterno turco continua ad interessare al Milan, che aveva seguito anche lo scorso anno il giocatore prima della cessione al Leicester. La trattativa potrebbe presto entrare nella fase calda: secondo quanto riporta calciomercato.com, il procuratore dell'attaccante Fali Ramadani è arrivato a Casa Milan intorno all'ora di pranzo. Un incontro organizzato in sede per sondare le intenzioni del club rossonero, alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Altro nome sul tavolo di Maldini e Massara è quello di Maksimovic, su cui anche la Roma qualche settimana fa aveva riflettuto visto il contratto in scadenza. Ad oggi resta comunque Under il nome più caldo: dopo una stagione da dimenticare in Premier League, il turco potrebbe rilanciarsi al Milan.