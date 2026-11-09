La Roma guarda al futuro, e non solo per la Prima squadra. Secondo quanto riportato da SkySport, il club giallorosso ha prolungato il contratto del classe 2010 Lorenzo Dattilo. Il terzino era al centro di diverse voci di mercato con l'Atletico Madrid che in estate aveva provato a portarlo via da Trigoria. Per Dattilo però nessun dubbio: il rinnovo con la Roma era la priorità. Ora ha firmato un contratto triennale, allontanando per il momento una possibile partenza. Dattilo è nel giro delle Nazionali minori e qualche mese fa si è laureato campione d'Europa Under 17.

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