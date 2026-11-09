Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma fa passeggiate contro le squadre più piccole, come il Sassuolo. Potrebbe trovare qualcosa in più dal mercato e dal recupero di Dybala, che non gioca da mesi. Mora ha ancora un'autonomia di mezz'ora e contro squadre come il Sassuolo va a nozze. Poi, quando il livello si alza, fa più fatica. In queste partite, però, riesce a esaltarsi e viene cercato dai compagni. Può ritagliarsi un ruolo importante. Su Hermoso mi sono ricreduto: si è rilanciato clamorosamente, avevo sbagliato valutazione su di lui”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “A inizio stagione non avevo dubbi sulle possibilità della Roma nella lotta scudetto. Sta semplicemente confermando le previsioni che avevo fatto qualche mese fa”.