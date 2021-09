La Roma ai piedi di Pellegrini, ora il rinnovo. Zaniolo cerca il primo gol in A

Domenica i giallorossi sfideranno il Verona al Bentegodi, Mourinho pronto a cambiare di nuovo

Un escalation che ha quasi del clamoroso. Lorenzo Pellegrini si è preso la Roma e l'ha fatto dimostrando sul campo di poter essere quel capitano che manca dall'addio di De Rossi. La doppietta in Europa League (con tanto di gol da cineteca votato come più bello della giornata) non ha fatto altro che confermare tutto il buono visto in queste prime uscite stagionali. Merito di Mourinho? "Non lo so, chiedetelo a lui" ha detto ieri il tecnico, che ha preteso più volte in pubblica piazza il rinnovo del suo numero 7. Oggi è tornato in campo alle 12 a Trigoria insieme ai compagni per fare lavoro di scarico, domenica sarà di nuovo in campo al Bentegodi di Verona per provare a centrare la settima vittoria su altrettante partite contro l'Hellas di Tudor.