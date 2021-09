Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Spina, chiacchierata con Mourinho – FOTO

Domenica infatti la Roma scende in campo per la quarta giornata di Serie A

Debutto con vittoria nei gironi di Conference League: 5-1 al CSKA Sofia ma già si pensa all'Hellas Verona. Domenica infatti la Roma scende in campo per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi oggi alle 12 sono tornati ad allenarsi a Trigoria: come di consueto, chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra. Al lavoro, nel suo caso per la riabilitazione post-infortunio, c'è anche Spinazzola che durante la seduta ha scambiato due chiacchiere con Mourinho, come si vede dalle foto pubblicate su Twitter dalla Roma.