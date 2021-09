Roma-Udinese, vicina quota 20 mila biglietti venduti. Già 6.000 per il derby

La vendita dei tagliandi continua a registrare ottimi numeri. Grande attesa per il derby

La Roma vince e convince. Entusiasma i tifosi che ripagano la squadra riempiendo l'Olimpico ad ogni occasione. Le vittorie stanno alimentando questo clima di follia positiva. I giallorossi, dopo la trasferta di Verona, torneranno a giocare in casa contro l'Udinese per il turno infrasettimanale del 23 settembre. Per la gara sono stati staccati già 19.500 biglietti. Per il derby è stata aperta ieri la prevendita e già sono stati venduti 6.000 tagliandi. I tifosi sono finalmente tornati e non vogliono più lasciare il loro posto.