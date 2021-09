Calafiori: “Con questa voglia e questo atteggiamento. Daje Roma!”

Il terzino giallorosso celebra la vittoria di ieri sera in Conference League

Prima partita e prima vittoria in Conference League per la Roma che all'Olimpico batte per 5-1 il CSKA Sofia. La formazione di Mourinho ribalta lo svantaggio iniziale di Carey grazie alla doppietta di Pellegrini e ai gol di El Shaarawy, Mancini e Abraham. Prima da titolare per Riccardo Calafiori che ha servito l'assist per il secondo gol di Pellegrini del momentaneo 3-1. Buona la prestazione del terzino giallorosso che dopo un timido primo tempo si è sciolto definitivamente nella ripresa, uscendo poi ad un quarto d'ora dal termine per crampi. Riccardo ha celebrato la vittoria di ieri con un post su Instagram che li ritrae abbracciato a Pellegrini dopo l'assist: "Con questa voglia e questo atteggiamento, consapevoli di dover migliorare di partita in partita… Daje Roma!"