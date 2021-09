Roma, Sacramento: “Quando si gioca con il pubblico è tutta un’altra cosa”

"Normalmente diciamo che i tifosi sono il dodicesimo uomo e per questo li ringrazio"

Ottimo esordio in Conference League per la Roma che all'Olimpico batte il CSKA Sofia per 5-1. I giallorossi subiscono lo svantaggio di Carey dopo dieci minuti, ma con compattezza ribaltano prima il risultato con Pellegrini ed El Shaarawy , per poi dilagare con il secondo sigillo del capitano giallorosso e i gol di Mancini e Abraham . Al termine della partita il secondo di Mourinho Joao Sacramento ha parlato ai microfoni di RomaTv+:

"Abbiamo giocato contro una squadra coraggiosa, una squadra che è arrivata qui all'Olimpico e con 30mila tifosi non ha avuto paura. Il CSKA Sofia ha giocato con una pressione che non ci aspettavamo, non è stato facile. Il risultato non rispecchia a pieno quella è che stata la partita, è un risultato pesante ma è importante per noi, soprattutto in una situazione del genere dove si fanno 6-7 rotazioni. Per noi è essenziale fare queste rotazioni perché tutti devono sentirsi importanti. La stagione è lunga e oggi i ragazzi hanno dimostrato il loro valore. Quando si gioca con il pubblico è differente, tutto quello che abbiamo passato nell'ultimo anno e e mezzo è stato difficile, ma la verità è che quando ci sono 30mila persone è un'altra cosa. Aspettiamo solo che ce ne possano essere molte di più. Normalmente diciamo che i tifosi sono il dodicesimo uomo e per questo li ringrazio".