Inizio perfetto. Svolgimento perfetto. Finale tremendo. Il riassunto di Roma-Real Madrid è questo. I giallorossi sono stati splendidi dall’inizio fino all’80'. Poi si è spenta la luce. Il finale che Gasperini stava scrivendo con tanta fatica lo ha riscritto Mou con il gol di Rudiger. Un epilogo amaro per una squadra che meritava di più. Ma la legge del calcio è dura, e a volte fa male. La prestazione, però, resta. Non si cancella. Lo sa bene Gasperini, che guarda avanti. Il tecnico piemontese ha dato alla squadra una mentalità diversa: la Roma conosce i propri mezzi e sa di potersela giocare con chiunque. Un dettaglio dopo il gol di De Roon lo racconta meglio di tutto. Tutti esultavano, lui no. A ogni giocatore che passava, Gasp dava indicazioni e ricordava gli errori fatti fino a quel momento. Mentalità da vincente. Quella che c’è stata per 80 minuti. Un blackout preoccupa, ma non è decisivo. La Roma rialzerà la testa. E finché al comando ci sarà Gasp, può dormire sonni sereni.