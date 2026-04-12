La mano dei Friedkin dietro l’intervento di Ranieri: ecco cosa non convince di Gasp

Silenzio, calma e pacatezza. È questo ciò che i Friedkin si aspettano da Gasperini. I magnati americani, da sempre attenti alla gestione dell’immagine e alla comunicazione interna ed esterna, prediligono il riserbo e la risoluzione delle criticità lontano dai riflettori. Un approccio che, secondo la proprietà, stride con quanto accaduto nelle ultime ore. Tutto nasce da una serata ad alta tensione, tra il pre e il post di Roma-Pisa, che ha generato un vero e proprio terremoto interno. Prima l’intervento di Ranieri, poi la replica di Gasperini: uno scontro che ha finito per alimentare un clima tutt’altro che sereno nell’ambiente giallorosso. Ora la sensazione è chiara: la situazione è diventata complessa e, per qualcuno, potrebbe essere arrivata a un punto di non ritorno. Eppure, ciò che ha sorpreso molti osservatori è stato proprio il tono utilizzato da Ranieri. L’attuale senior advisor si è sempre distinto per equilibrio e misura, rendendo ancor più evidente il contrasto con l’uscita pubblica di venerdì, particolarmente delicata anche per il peso della gara imminente.