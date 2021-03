La Lega risponde alla Roma: il rinvio di Juve-Napoli rispetta le norme

La Lega Calcio risponde alla Roma. Il club giallorosso ha inviato una lettera al presidente Dal Pino chiedendo spiegazioni sul rinvio di Juventus-Napoli e avanzando da subito la richiesta di spostare anche il match tra i giallorossi e gli azzurri in programma domenica 21 marzo. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, la Lega Serie A ha già fatto sapere ai Friedkin di aver agito nel pieno rispetto delle norme vigenti, ricordandogli inoltre che da statuto non sono ammessi ricorsi sulla formulazione del calendario. Nella lettera, infatti, il club giallorosso è stato molto duro avanzando dubbi sulla legittimità del rinvio di Juventus-Napoli per motivazioni e tempistiche, che violerebbe l’Articolo 29 chiamato in causa dal club capitolino.