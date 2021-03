La Roma scrive alla Lega: “Chiediamo il rinvio della partita con il Napoli”

La Roma scrive alla Lega sul rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile. Oggi in conferenza stampa Paulo Fonseca ha mostrato tutta la sua perplessità sullo spostamento del match dell’Allianz Stadium inizialmente previsto il 17 marzo, un giorno prima di Shakhtar-Roma, nella settimana che porterà poi allo scontro diretto dell’Olimpico tra i giallorossi e proprio il Napoli. A tal proposito – come riporta ‘Repubblica’ – il club capitolino ha fatto recapitare una lettera alla Lega Serie A, definendo lo spostamento del match degli azzurri “un ingiusto vantaggio al Napoli a discapito della Roma”.

Per chiedere il rinvio di una partita, sottolinea la società giallorossa nella missiva, occorre una motivazione valida, che non è specificata nel comunicato ufficiale della Lega (c’è scritto solo che è stato disposto in seguito alla richiesta di Juventus e Napoli). Inoltre, la richiesta in questione va inviata 15 giorni prima della data prevista del match e questo non è avvenuto. La Roma, in conclusione, chiede delucidazioni sulla questione e, contestualmente, chiede anche il rinvio di Roma-Napoli.