Sono passati diciannove anni dalla tragica morte di Gabriele Sandri. Un gruppo della Curva Sud nella notte ha esposto uno striscione per ricordare il tifoso laziale ucciso nel 2007: "11 novembre non si potrà mai cancellare. Il tuo sorriso resta tale. Gabbo Vive". Una pagina di cronaca nera che ha segnato il mondo del calcio. La mattina dell'11 novembre a seguito di un contatto tra tifosi laziali e juventini in autostrada l'agente Luigi Spaccarotella – stando alla sua testimonianza, convinto che i quattro stessero fuggendo a seguito di una rapina – scese dall'auto di servizio, prese la mira e da una distanza di circa cinquanta metri esplose due colpi di pistola. Il secondo colpì al collo Sandri che stava dormendo in auto.