Diciannove anni fa la tragica morte del tifoso della Lazio

Redazione
IMG_7925

VIDEO - Il nuovo coro della curva sud: "Io sono pazzo di te". Ecco melodia e testo

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Sono passati diciannove anni dalla tragica morte di Gabriele Sandri. Un gruppo della Curva Sud nella notte ha esposto uno striscione per ricordare il tifoso laziale ucciso nel 2007: "11 novembre non si potrà mai cancellare. Il tuo sorriso resta tale. Gabbo Vive". Una pagina di cronaca nera che ha segnato il mondo del calcio. La mattina dell'11 novembre a seguito di un contatto tra tifosi laziali e juventini in autostrada l'agente Luigi Spaccarotella – stando alla sua testimonianza, convinto che i quattro stessero fuggendo a seguito di una rapina – scese dall'auto di servizio, prese la mira e da una distanza di circa cinquanta metri esplose due colpi di pistola. Il secondo colpì al collo Sandri che stava dormendo in auto.

WhatsApp Image 2026-11-11 at 10.38.10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti