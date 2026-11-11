Il match è considerato a rischio per gli scontri del 2025

Redazione
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Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

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Ancora nessun via libera per la trasferta del Tardini. L'ONMS ha sospeso il giudizio per la gara tra Parma e Roma per 'approfondire l'analisi dei rischi della gara', scrive Il Messaggero. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione definitiva e da lunedì potrà partire la vendita dei biglietti per il settore ospiti (40 euro). Sarà necessario essere in possesso della 'Fidelity Card', ma i tifosi giallorossi residenti nel Lazio sperano di esserci. Nel 2025 l'assalto degli ultras gialloblu fuori il Tardini ai danni dei romanisti, per questo la partita è considerata a rischio dall'Osservatorio che potrebbe far decidere al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS).

settore ospiti curva US Cremonese v AS Roma - Serie A

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