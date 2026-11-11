Niccolò Pisilli ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Il centrocampista giallorosso ha parlato della sua passione per la Roma e del suo gol sotto la Curva Sud: "Non ho mai nascosto di essere tifoso della Roma fin da quando ero molto piccolo. È stato un onore. Si sono verificate una serie di circostanze a seguito delle quali la fascia è finita sul mio braccio. Non è che io sia il capitano adesso. Ogni minuto che ho giocato con la fascia è stato un grande orgoglio e una grande responsabilità. Il paragone con Totti e De Rossi? Sono mostri sacri che non possono essere paragonati ai miei 20 minuti. Non so quante partite abbiano giocato con quella fascia, hanno fatto la storia di questo club. Sono ancora un ragazzo, ho 22 anni, ho giocato 20 minuti da capitano per caso. Loro sono dei miti della città". Pisilli ha poi parlato del sogno scudetto: "Nel complesso, questo è un campionato molto bello. Si gioca di più, è più dinamico, c'è più tempo effettivo e si segnano molti più gol. Penso che per il pubblico da casa sia più piacevole vedere le partite. Stiamo facendo le cose bene, entrambe le squadre romane, ma i conti li faremo alla fine, a stagione finita. Cosa farò in caso di scudetto? Non lo so. Festeggeremmo alla grande, questo è certo. Non saprei dire esattamente cosa farei. Ora dobbiamo pensare partita per partita e, come ho detto, alla fine i conti saranno fatti". Infine, ha elogiato Gasperini e Mourinho: "Gasperini non ha bisogno di presentazioni da parte mia. La storia di un club come l'Atalanta è cambiata. È arrivato a noi e nel primo anno abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo tornati in Champions League. Lui è un maestro. È davvero molto bravo. Ciò si vede dal modo in cui giocano le sue squadre. Cerco di fare bene in ogni sessione di allenamento e in ogni momento per capire appieno cosa sta chiedendo. Cerco di imparare il più possibile anche da lui. Mourinho si è identificato molto con Roma e con l'atmosfera della città. Gli sarò sempre grato, perché mi ha dato l'opportunità di esordire con questa maglia e la grande soddisfazione di segnare il mio primo gol".