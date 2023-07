Kumbulla diventa papà: fiocco rosa per il difensore, è nata Matilde

Un periodo non semplice per Kumbulla che è alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Milan. Mesi difficili che vengono spazzati via dalla gioia per la nascita della figlia. Marash è diventato padre per la prima volta e su Instagram ha pubblicato le prime foto con la bambina: "Benvenuta Matilde, la mamma e il papà sono già follemente innamorati di te". Il ritorno in campo per l'ex Verona è ancora lontano ed è previsto per la fine del 2023 o all'inizio del 2024.