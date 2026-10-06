Konstantinos Koulierakis ha visto poco campo con la Roma fino a questo momento, ma ha intenzione di crescere alla corte di Gian Piero Gasperini. La sosta per le Nazionali, dopo le panchine contro Serbia e Olanda oltre alla tribuna nella sfida d'andata contro la Germania, lo ha visto tornare dal 1' proprio contro la selezione tedesca allenata da Klopp domenica scorsa. E Koulierakis è stato uno dei migliori in campo nello 0-0 conquistato dalla "sua" Grecia. Al termine della gara, il difensore giallorosso si è lasciato andare a una battuta ai microfoni di NovaSports: "Ora posso dire di essere italiano... Ma ho giocato per due anni in Germania, ho affrontato la maggior parte dei giocatori. Giocatori di altissimo livello. Ma sembrava che non fossimo inferiori da nessuna parte, siamo semplicemente molto combattivi in ​​campo, oltre alla qualità che abbiamo. Abbiamo sofferto in campo perché loro sono una squadra di altissimo livello. Alla fine, siamo riusciti a ottenere un punto prezioso, che ci fa fare un'ottima figura".