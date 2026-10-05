"Un muro". È il sostantivo più ricorrente oggi sulla stampa greca quando si legge la pagella di Kostantinos Koulierakis, ieri il migliore in campo nello 0-0 con la Germania che ha permesso alla nazionale ellenica di restare in vetta a un girone di ferro che vede anche Olanda e Serbia. Una prova magistrale del difensore giallorosso che non aveva giocato le prime gare di questa maxi sosta, ma che ieri in coppia con Mavrapanos ha fermato i tentativi di Wirtz e compagni. Non una sorpresa particolare per Gasperini e D'Amico che lo hanno voluto in una fase di mercato in cui si cercava più un'ala che un difensore centrale. Ma il suo profilo era seguito dalla coppia da qualche anno e complice la retrocessione del Wolfsburg non è sfuggita l'occasione di portarlo nella capitale. Dove Koulierakis ha figurato bene nel precampionato per poi però trovare pochissimo spazio in campionato: 22 minuti con la Fiorentina, altri 9 contro l'Inter. Nessun demerito ma una concorrenza spietata che vede il terzetto titolare Mancini-Ndicka-Hermoso a cui si è aggiunto Balerdi senza dimenticare Ghilardi.

Ma Gasp in varie conferenze ha citato proprio il nome del greco come esempio di un calciatore che troverà maggiore spazio ora che il calendario diventerà davvero ostico. Mancino, roccioso (è alto 1,88 metri) e particolarmente efficace in marcatura ma anche bravo ad impostare. Tra i suoi punti di forza ci sono l'anticipo e il gioco aereo, anche se deve limitare un po' l'aggressività e ovviamente apprendere a pieno cosa vuole il tecnico dai suoi difensori centrali. Intanto Kostantinos si gode gli applausi in una nazionale che sta stupendo grazie proprio alla nuova generazione di calciatori che vede, oltre a Koulierakis, anche l'ascesa di ventenni come Tzolakis, Karetsas, Mouzakitis e Koustolas senza dimenticare Tzolis, Douvikas e Pavlidis.