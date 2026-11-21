Due vittorie casalinghe nelle prima gare della dodicesima giornata di campionato
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Terminata la sosta, riparte la Serie A. Como e Lazio vincono le prime due gare della dodicesima giornata di campionato. La squadra di Fabregas piega 2-0 il Cagliari e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a un punto dalla Roma che alle 18 sarà di scena a Parma. Decidono le reti (una per tempo) di Ramon e Da Cunha. Vince anche la Lazio all'Olimpico. Lecce ko 3-0, doppietta per Noslin e rete nel finale per di Frattesi.
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