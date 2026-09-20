La Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, ma Gian Piero Gasperini in questi 20 giorni di stop dovrà fare i miracoli anche solo per fare un allenamento. A Trigoria, infatti, resteranno solo sette giocatori: i due portieri Svilar e Gollini, i difensori Hermoso, Molina e Rensch, il centrocampista De Roon e l'attaccante Dybala (che, tra l'altro, mancherà per qualche giorno per partecipare alla partita d'addio alla nazionale di Leo Messi). Gli altri sono tutti in giro con le nazionali, maggiori o Under 21 che siano. E allora bisognerà attingere a piene mani dalla Primavera, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Non Arena, Bonifazi, Giammattei e Guaglianone, impegnati con le varie nazionali giovanili (dalla Under 17 alla 19). Previste un paio di amichevoli.