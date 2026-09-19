Il gol non è la principale caratteristica di Manu Koné ma la doppietta messa a segno contro l'Inter è già nella storia. Per lui è la prima in carriera e con la maglia giallorossa solamente altri quattro calciatori erano riusciti a segnare due gol in un primo tempo ai nerazzurri, scrive OptaPaolo. Gli altri erano Pruzzo (1980), Graziani (1986), Balbo (1995) e Totti (2013). Da oggi il suo nome sarà al fianco di calciatori che hanno scritto la storia della Roma. Per lui è il sesto gol da quando è nella Capitale: due nella stagione 24/25 e altri due quella passata. Ora ha già raggiunto il suo record e manca ancora quasi una stagione intera.