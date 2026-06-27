Manu Koné è stato tra i protagonisti della goleada della Francia contro la Norvegia (1-4). Il francese ha giocato dal primo minuto per la seconda volta di fila dopo il match con l'Iraq ed ha anche sfiorato il gol in un paio di occasioni. Su X sono arrivati i complimenti di Faty, ex Roma e connazionale, che lo ha elogiato: "Ora vale 60/70 milioni. Grazie". Il centrocampista è al centro del mercato, i giallorossi lo hanno inserito nella lista dei cedibili per risolvere il nodo legato alle plusvalenze. Koné, però, ha già detto 'no' all'Atletico Madrid poiché aspetta una chiamata dalla Premier League. L'Arsenal ha chiesto informazioni ma non ha affondato il colpo e difficilmente lo farà entro il 30 giugno. Sullo sfondo rimane il Chelsea.