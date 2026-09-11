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Koné, non servono esami. Verso il Torino: Chance Balerdi e staffetta Malen-Castro

La sostituzione di Manu Koné contro il Fenerbahce ha preoccupato un po' tutti, soprattutto dopo le parole di Gasperini in conferenza stampa che aveva parlato di un problema fisico. In mattinata, però, è arrivato il sospiro di sollievo: nulla di grave per il francese che non ha svolto nemmeno gli esami strumentali. Difficile comunque la sua presenza dal 1' contro il Torino, si prepara Pisilli. In attacco ci sarà la staffetta Malen-Castro, mentre in difesa chance per Balerdi che ha convinto anche ieri al suo ingresso in campo. Il difensore argentino in estate è stato a un passo dal Boca Juniors, destinazione rifiutata dopo la proposta della Roma. In serata l'ex OM ha salutato il Marsiglia con una lunga lettera sui social.

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