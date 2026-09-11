Il piano di Gasperini paga solo a metà. E il punto raccolto della Roma a Istanbul rispecchia in pieno la preparazione della partita secondo Gian Piero. Che ovviamente avrebbe voluto raccogliere di più, dovendosi alla fine accontentare del pari. Le scelte in partenza e quelle in corsa, rivisto il match contro il Fenerbahce, non lo hanno convinto fino in fondo, a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali nel post gara. Ma è probabile che ripeterebbe lo schieramento iniziale, avendolo preferito proprio per le caratteristiche tecnico-tattiche dell’avversaria. Che, invece, è stata modificata da Kartal, bravo a presentarla - a sorpresa - più prudente del solito. Il dibattito, inutile girarci troppo attorno, riguarda la promozione di Rensch, titolare nella prima tappa dei giallorossi in questa Champions. Doppia la motivazione che ha dato il posto all’olandese a Istanbul.

Rensch titolare col Fenerbahce: il piano di Gasperini sfumato quasi subito

La prima è peròappena messo piede in campo.pronto ad affrontare il 4-2-3-1 delha deciso di affidarsi a Rensch per poter giocare. E quindi il 4-4-2 in fase difensiva, condavanti all’olandese esoprae conin attacco, da trasformare nel 4-2-4 con il possesso palla. Quattro difensori per Gian Piero contro i quattro possibili giocatori offensivi di Kartal. Che invece si è difeso con ilmascherato e quindi diventatoper rimanere nella propria metà campo per tutto il primo tempo. La mossa del collega hache è subito tornato al sistema di gioco che sta riproponendo con continuità pure in campionato. Passaggio al 3-4-1-2, contrequartista e quindi sul play

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Perché Molina e Lulli non sono ancora pronti

La seconda motivazione, invece, èa prescindere. Rensch, almeno per questa partita e in questo momento della stagione, si è ritrovato davanti a li altri due laterali che Gian Piero avrebbe potuto inserire dall’inizio a Istanbul. Dato per scontato, anche alla vigilia, l’impiego dil’allenatore ha poi preferito mettere l’argentino solo in corsa perchéIn sintesi: ancora non ha l’intera partita nelle gambe. Colpa dele anche del tipo di preparazione fatta inSarà al meglio dopo la sosta. Suha invece inciso esclusivamenteLa Champions pesa e non va caricata sulle spalle del più giovane. Si è capito del resto da come è entratocoetaneo del giovane terzino giallorosso. Anche per questo al posto dinel finale ha avuto spazio, contrequartista dietro aMossaper prendersi almeno il punto.