Leonardo Balerdi è stato il sogno proibito del Boca Juniors per questa finestra di mercato estiva. A fare la differenza, però, la proposta della Roma che è balzata inevitabilmente in pole. Il difensore argentino, cresciuto nel settore giovanile del club di Buenos Aires, era diventato un obiettivo del tecnico Rodolfo Arruabarrena, intenzionato a rafforzare il reparto arretrato e alzare il livello della rosa, tanto da contattare personalmente il difensore ex Marsiglia che era in cerca di una nuova avventura. Ulteriori dettagli sulla telefonata sono stati forniti dal giornalista Julio Pavoni di 'TyC Sports': il colloquio sarebbe avvenuto circa venti giorni fa, favorito anche dalla presenza dello procuratore, che è lo stesso per entrambi. Il Boca aveva messo sul tavolo l'ipotesi di un prestito annuale, ma Balerdi aveva già ricevuto un'altra importante opportunità: quella di trasferirsi alla Roma. Il messaggio è stato chiaro: "Non me la lascio sfuggire questa occasione". Una scelta significativa, soprattutto considerando il legame con il Boca, dove aveva esordito in prima squadra alla fine del 2018.