A quasi due settimane di distanza dal suo arrivo a Roma, Leonardo Balerdi ha pubblicato un post social in cui ha voluto salutare e ringraziare il Marsiglia e i tifosi dell'OM con un lungo ed emozionante messaggio. Questa la sua lettera:

"Questo messaggio è per tutti i marsigliesi. Questo giorno doveva arrivare. Ho aspettato qualche giorno perché non è stato facile. Scrivo queste parole con un nodo alla gola, un sentimento difficile da esprimere a parole. Lascio la mia casa, un luogo speciale, un luogo che occuperà un posto speciale nel mio cuore per il resto della mia vita. Un luogo che mi ha accolto e mi ha visto crescere negli anni. Da quel ventunenne con solo poche partite da professionista alle spalle, al giorno in cui ho avuto la possibilità e l'orgoglio di diventare capitano di questo grande club e di indossare la sua maglia, così speciale per me, per 200 volte. Marsiglia è una città unica. A volte ti fa sentire come se stessi volando, altre volte ti fa sentire l'esatto opposto. Non è sempre stata perfetta, ma anche questo fa parte di ciò che rende questo luogo così speciale e ti fa sentire vivo. Non ho altro che parole di gratitudine per i tifosi.

Siete un pubblico unico, che non smette mai di incoraggiarci, di spronarci a non mollare mai. Siete sempre presenti per il club, a volte mettendo da parte le vostre vite per questa grande società, e rendete il Vélodrome uno degli stadi più leggendari al mondo. Vorrei anche ringraziare tutti coloro con cui ho condiviso questa avventura fin dal primo giorno: dirigenza, staff, compagni di squadra e dipendenti. Molti lavorano dietro le quinte, ma sono professionisti incredibili e, soprattutto, persone straordinarie. Grazie per avermi aiutato a crescere, a progredire e per esserci stati nei momenti belli e in quelli difficili. Me ne vado con la coscienza tranquilla, certo di aver dato tutto, fino all'ultima goccia di sudore, fisicamente e mentalmente, per questo club che amo così tanto. Ho dato il massimo, proprio come fate voi ogni fine settimana e come ogni marsigliese fa nella vita di tutti i giorni. Marsiglia e Olympique de Marseille, grazie, grazie e ancora grazie. Sarò il primo a festeggiare con voi".