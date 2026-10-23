Ieri l'olandese ha aperto le marcature nel match contro i rossoneri

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Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"

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Justin Kluivert ieri ha affondato il Milan. Il Bournemouth ha battuto i rossoneri 3-0 in Europa League, in gol anche l'ex Roma che ha aperto le marcature su calcio di rigore. A fine partita ai microfoni di Sky Sport ha mandato un messaggio all'amico Malen: "Mi ha scritto? È mio fratello, un grande capocannoniere. Il migliore". I due sono amici da diverso tempo e anche il giorno prima della partita Kluivert aveva parlato di Bobby. Justin è rimasto due anni alla Roma, dal 2018 al 2020. In maglia giallorossa ha collezionato 5 gol in 53 presenze.

AFC Bournemouth v Aston Villa FC - Premier League

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