Emanuele Lulli ha conquistato tutti e lo ha fatto in pochi mesi. In estate era ad un passo dall'addio, su di lui c'era l'Avellino e il baby terzino stava per andare via. Poi qualcosa è cambiato. Gasperini lo ha portato con sé in ritiro, lo ha visionato e ha bloccato tutto. "Rimane qui", ha detto a D'Amico. In Serie A è partito col botto: cinque da titolare nelle prime sette e il primo gol contro il Genoa, davanti a De Rossi. A proposito di romani e romanisti. Un sogno per Lulli, nato a Palestrina e cresciuto con la Roma nel cuore. L'exploit al Tor Tre Teste, con lui in squadra anche il figlio di Marco Albergati che per anni ha lavorato ha lavorato con Bruno Conti. E fu decisivo proprio Marazico per portarlo a Trigoria. Su di lui c'era anche la Lazio, ma l'obiettivo era giocare nella squadra per la quale fa il tifo da quando è piccolo. Domani a Napoli può partire di nuovo dal primo minuto. In Champions ha lasciato spazio a Molina e in campionato è pronto per tornare ad essere il padrone della fascia destra. Il ballottaggio è aperto.

Lulli, tutto fatto per il rinnovo fino al 2031

Il contratto diera in scadenza a giugno 2027. Anche per questo sull'agenda di D'Amico il prolungamento del classe 2007 era in cima alla lista. Accordo trovato fino al 2031. Base da 300mila euro, ma stipendio destinato a salire negli anni fino ad arrivare a circa un milione a stagione. Un accordo voluto da tutti, soprattutto dal giocatore che non hai mai pensato all'addio. Prosegue, quindi, la tradizione dei romanisti in rosa. Contro lo Slovanha segnato con la fascia al braccio, ora il club ha un altro capitan futuro in rosa.