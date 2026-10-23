Quella di domani sarà la ventinovesima partita di Allegri contro la Roma. La prima volta nel 2008 quando Max allenava il Cagliari e perse 3-2 all'Olimpico. Poi il tecnico toscano si è seduto sulle panchine Milan e Juventus (in due occasioni) e ora è al Napoli. I giallorossi vogliono continuare a rimanere in scia di Inter e Lazio, ma per farlo devono superare un tabù. Infatti, è dal 2010 che la Roma non batte Allegri in trasferta. Era il 18 dicembre: tre punti e gol decisivo di Marco Borriello. Sono passati del sedici anni e i giallorossi hanno collezionato nove sconfitte e tre pareggi. L'ultimo ko è quello della passata stagione. Rete di Pavlovic e rigore sbagliato da Dybala. Una gara stregata, domani Gasperini proverà a ribaltare i pronostici.