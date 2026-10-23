A disposizione circa 1300 tagliandi per la sfida di sabato 31 ottobre
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Sabato 31 ottobre alle ore 18 la Roma affronterà l'Udinese in trasferta. Il club giallorosso sul proprio sito ha comunicato le info per i tifosi: "La vendita dei biglietti per il settore ospiti, dedicato ai tifosi giallorossi, parte venerdì 23 ottobre alle ore 16:00 sul circuito TicketOne. Il costo è di 40 euro. La fase di acquisto dei tagliandi terminerà alle ore 18:00 del 31 ottobre. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare tagliandi presso l'impianto. Prima dell'acquisto del tagliando, è necessario effettuare il processo di autorizzazione della propria AS Roma Card". Nessun divieto per i tifosi giallorossi. Le due tifoserie sono legate da un'amicizia e i romanisti potranno viaggiare senza nessun problema. A disposizione circa 1300 tagliandi.
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